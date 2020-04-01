Bakan Koca sağlık çalışanlarıya video konferans yoluyla görüştü

Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs hastalarını tedavi eden hekimlerle video konferans yoluyla görüştü. Bakan Koca "Sayısı 1 milyon 100 bini bulan sağlık çalışanlarımız, en büyük gücümüz." açıklamasında bulundu.
Sağlık Bakanı Koca, Covid-19 hastalarını tedavi eden hekimlerle video konferans yoluyla görüştü.
Koca "Sayısı 1 milyon 100 bini bulan sağlık çalışanlarımız, en büyük gücümüz. Hastanelerimize 24 milyon cerrahi maske, 3 milyonun üzerinde N95 maske, 1 milyonun üzerinde koruyucu tulum ve gözlük dağıttık. Tedaviye ne kadar erken dönemde başlarsak solunum sıkıntısı ve yoğun bakım safhasının gelişini o kadar durdurabileceğimizi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.
Koca "Sayısı 1 milyon 100 bini bulan sağlık çalışanlarımız, en büyük gücümüz. Hastanelerimize 24 milyon cerrahi maske, 3 milyonun üzerinde N95 maske, 1 milyonun üzerinde koruyucu tulum ve gözlük dağıttık. Tedaviye ne kadar erken dönemde başlarsak solunum sıkıntısı ve yoğun bakım safhasının gelişini o kadar durdurabileceğimizi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.
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