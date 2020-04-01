Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti İl Başkanları Toplantısında konuşacağı bildirildi.Detaylar geliyor...
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti İl Başkanları Toplantısında konuşacağı bildirildi.Detaylar geliyor...
Başkan Erdoğan, AK Parti İl Başkanları Toplantısında konuşacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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