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toplandı! açıklama yapacak

Bilim Kurulu toplandı! Bakan Koca açıklama yapacak

01.04.2020, 13:36 Güncelleme Tarihi: 01.04.2020,13:52

Koronavirüsle mücadele kapsamında tarafından kurulan saat 13:30’da toplandı. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarında bulunacak.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı, saat 13.30'da başladı.

Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde bir araya gelen Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri, vaka artışı ve hastaların durumunu ele alacak.

Toplantıda, tanı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler değerlendirilecek, yeni önlemler görüşülecek.

TÜRKİYE'DE SON DURUM
Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamasına göre son 24 saatte 2704 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 46 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı 13 bin 531'e, can kaybı 214'e ulaştı.

BAKAN KOCA'DAN İZOLASYON MESAJI
Bakan Fahrettin Koca, virüs ile mücadelede gönüllü karantinaya dikkat çekti. Herkesin kendi OHAL'ini ilan etmesini isteyen Bakan Koca, "Sosyal izolasyondan taviz vermeyelim. Temas=Risk. Lütfen unutmayalım." ifadelerini kullandı.

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