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”Bodrum’a gelenler istediği gibi gezemez”

”Bodrum’a gelenler istediği gibi gezemez”
Giriş Tarihi: 1.4.2020

Korona virüs nedeniyle büyük şehirlerden yazlık bölgelere gitmek isteyen vatandaşlar artık daha sıkı denetimlere tabii tutuluyor. Muğla'nın Bodrum ilçesi Torba trafik noktasında başlatılan uygulamada ilçeye özel araçlarıyla gelen vatandaşlar sağlık taramasının ardından adres bilgileri alınarak ilçeye girebiliyor. İlçeye girişleri sıkı şekilde takip ettiklerini söyleyen Bodrum Kaymakamı Bekir yılmaz "İlçemize gelenler artık istedikleri gibi hareket edemeyecekler" dedi.

TUBA AYHAN

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