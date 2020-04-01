Borlu dezenfektana Külliye’den tam puan

Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) tarafından geliştirilen borlu el dezenfektanı Eti Maden tarafından seri üretime başlıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in geçtiğimiz günlerde telekonferans ile yapılan toplantıda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a tanıttığı borlu el dezenfektanında seri üretime geçiliyor. Telekonferans sırasında dezenfektanın Külliye'ye de gönderilmesini isteyen Erdoğan'ın talimatı sonrasında el dezenfektanı Külliye'ye gönderilirken, Erdoğan'ın üründen son derece memnun olduğu öğrenildi. İSİM, ambalaj, fiyat gibi bütün ön çalışmalarının tamamlandığı öğrenilen dezenfektanın bu hafta sonunda kamuoyuna tanıtılması ve haftaya da raflardaki yerini alması planlanıyor. Dezenfektanın piyasadaki muadillerine göre daha uygun fiyatla satılacağı öğrenildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Başkan Erdoğan'ın kabine üyeleriyle yaptığı video konferans toplantısında bor madeninden üretilen dezenfektanı tanıtmıştı.



CİLT DOSTU özel formül

BOREN'İN Ar-Ge laboratuvarında geliştirilen, yerli ve milli bor katkılı el dezenfektanı etil alkol, gliserol, bor, aloe vera, lavanta, çay ağacı yağı ve su karışımını içeren bir formül içeriyor. Antibakteriyel ve antifungal özelliklerdeki çözeltiyle geliştirilen borlu el dezenfektanı cildin tahriş olmasını önleyecek. Etil alkol uçtuktan sonra geriye kalan bor ve esansiyel yağların eldeki bakteri ve mantarları yok ederek yaraların iyileşmesini de hızlandıracak.