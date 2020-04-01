Cumhurbaşkanı Erdoğan il başkanlarına seslendi

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En büyük avantajımız güçlü sağlık altyapımız. Kurumlarımız uygulamaları sıkı bir şekilde takip ediyor" dedi. Erdoğan, "Kampanyayı devletimiz yürütüyor. Devlet içinde devlet olmanın bir anlamı yoktur" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, koronavirüs önlemleriyle ilgili "Salgın yaygınlaşırsa çok daha sıkı tedbirler kaçınılmaz hale gelebilir. Milletimizden evlerinden çıkmamalarını rica ediyorum" dedi. 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Devlet içinde devlet olmanın anlamı yoktur. Tüm kampanyalar sadece devletimizin açıklamış olduğu birimler tarafından yürütülmektedir. Buna kimsenin hakkı yok, yasalarımız da müsaade etmiyor" diye konuştu. Erdoğan, devletin para toplamaya, dilencilik yapmaya yöneldiği gibi çirkin yaklaşımlar olduğunu da dile getirerek, "Muhalefetin ağzından çıkanı kulağının duyması gerekiyor" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar

Çin'in ardından pek çok ülkede görülen ciddi hasta ve ölüm oranları salgına karşı mücadelede zorlanıldığına işaret ediyor. Türkiye'yi böyle bir duruma düşürmemek için elimizden geleni yapıyoruz. Kurumlarımız uygulamaları sıkı bir şekilde takip ediyor. Amacımız bu sıkıntılı dönemi en az kayıpla geride bırakmasını temin etmektir. Tespit edilen aksaklıklar ve eksiklikler yetkili mercilere bildirilerek önlem alınması sağlanmalıdır. Tedbirlere riayet etme konusunda AK Parti teşkilatının örnek ve öncü olması gerekiyor. Milletimizden mümkün olduğu kadar evlerinden çıkmamalarını rica ediyorum. Tedbirlere riayeti en üst seviyeye çıkarmalıyız. Herkes kendisini gönüllü karantinada tutarsa daha ileri tedbirlere gerek kalmaz.





MÜMKÜN OLDUĞUNCA EVDEN ÇIKMAYIN

Türkiye'de de dün akşam itibariyle 13 bin 531'i, vefat sayısı 214'ü buldu. En büyük avantajımız güçlü sağlık altyapısı ile hastalıkla mücadeleyi erken başlatmış olmamızdır. Kurumlarımız ihlaller ve ihmaller karşısında gerekeni yapıyor. Vatandaşlarımızı da kendilerinin, evlatlarının, aile büyüklerinin sağlığı için kurallara uymaya davet etmeliyiz. Milletimizden şu sıkıntılı günler geçene kadar mümkün olduğu kadar evlerinden çıkmamalarını rica ediyorum. Her bir vatandaşımız kendini gönüllü karantinada tutarsa çok daha sıkı tedbirler almaya gerek kalmaz.





DEVLET İÇİNDE DEVLET OLMANIN ANLAMI YOK

Şehirlerarası ulaşımı kısmen sınırlandırdık. İhtiyaç halinde şehir içinde de benzer şeyleri devreye sokabiliriz. 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla bir yardım kampanyası başlattık. Toplanan paralar gerçek ihtiyaç sahipleri tespit edilerek onlara dağıtılacaktır. Devlet içinde devlet olmanın anlamı yoktur. Bu bakımdan da şu ana bu kampanyalar sadece devletimizin, cumhurbaşkanlığı makamının açıklamış olduğu birimler tarafından yürütülmektedir. Bunların takibi İçişleri, Valilikler, Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından yürütülmektedir. Belediyelerimiz Valiliklerimizin izni olmadan kampanya açarsa devlet içinde devlet olmaktır. Gücü dağıtmış oluruz. Yasalarımız da buna müsaade vermiyor.



MUHALEFETİN AĞZINDAN ÇIKANI KULAĞININ DUYMASI GEREK

Bir çok spekülasyon yapılıyor. Devletin affedersiniz dilencilik yaptığı gibi çirkin yaklaşımlar. Devletimizin ülke genelinde yapmış olduğu yatırımlar bunlar rakamlarla ifade edilmez. Muhalefetin ağzından çıkanı kulağının duyması lazım. Dün şehir hastanelerine karşı çıkanlar bugün neden sayıları az diyorlar. Başta İstanbul olmak üzere şu anda şehir hastanelerinin açılışı süratlendi. Nisan'ın 20'sinde İkitelli'deki şehir hastanemizi açacağız.





MİLLETİMİZE GÜVENİYORUZ

Milletimize kurallara riayet edeceği hususunda güveniyoruz. Sokakları boşaltarak, temizliğe dikkat ederek inşallah bu musibetin üstesinden geleceğiz. Özellikle maske üretiminde okullarımızdan MSB'ye kadar gerek N95 gerek diğer maske üretimlerinde yoğun bir çalışma içindeyiz. Ülkemizde ve dost ülkelerin taleplerine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sınırlarımız içinde ve ötesinde vatan savunması yapan kahramanlarımıza da şükranlarımı ifade ediyorum.



TEHDİT ORTADAN KALKAR KALKMAZ BAŞLIYORUZ

İnşallah bugün yaşadığımız sıkıntıyı da atlatacağız. Bugün sabredecek, hazırlık yapacak vakti geldiğinde de atılımımızı gerçekleştireceğiz. Partimizin geçmişin ve bugünün değil geleceğin de partisi olduğunu göstermek için eşsiz bir fırsat duruyor. 81 vilayette gönlünü kazanmış tek bir vatandaşımız olmayana kadar bize durmak haramdır. Kovid-19 nedeniyle ara verdiğimiz il kongrelerimize tehdit ortadan kalkar kalkmaz başlayacağız.