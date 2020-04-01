Hastaneden kaçtı hayatını kaybetti

Tokat Devlet Hastanesi'nden korona virüs şüphesi ile tedavi altındayken kaçan ve yakalanıp, yeniden getirildiği hastanede tedavisine devam edilen A.Ü. (74), hayatını kaybetti. A.Ü'nün testinin pozitif çıktığı, eşi H.Ü'nün (70) de aynı hastanede gözlem altında tutulduğu, yapılan testin ise negatif çıktığı bildirildi.