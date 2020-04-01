İnfaz düzenlemesi Meclis’e sunuldu

Covid-19 salgını nedeniyle cezaevlerini rahatlatacak infaz düzenlemesi dün TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

AK Parti ve MHP'nin ortak teklifiyle verilen düzenlemede Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kırmızı çizgi olarak belirttiği cinsel suçlar, uyuşturucu, kadına şiddet, adam öldürme ve terör suçları kapsam dışı bırakıldı. Teklife göre ceza infaz kurumlarında geçirilmesi gereken süreler yeniden belirleniyor.

KAPSAMI GENİŞLETİLİYOR

Koşullu salıverilme oranı kapsam dışı bırakılan suçlar hariç yarı yarıya indiriliyor. Hapis cezalarının hafta sonu ve geceleyin veya konutta infazına ilişkin mevcut uygulamanın kapsamı genişletiliyor. Belirlenen suçların dışında kalanlar ise cezasının yarısını çekmişlerse tahliye edilecek. 65 yaşını dolduran, 0-6 yaş grubu çocuğu bulunan kadınlar ve hasta mahkumlara ev hapsi cezası uygulaması getiriliyor.



90 bin kişi yararlanacak

Teklife ilişkin basın toplantısı düzenleyen AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, yasadan kaç kişinin yararlanacağına ilişkin, "Şu anda yaklaşık 45 bin kişi yararlanıyor. Ayrıca, salgın hastalık nedeniyle açık cezaevinden konutta cezaya geçecek olanlarla bu sayı yaklaşık 90 bine ulaşıyor" dedi. Teklifin ne zaman görüşüleceğine ilişkin ise Özkan, "Yarın Adalet Komisyonu toplanarak bunu görüşecek. Gelecek hafta salı günü Genel Kurul'da teklifin görüşmelerine başlayacağız" dedi.



"Gözümüz kulağımız TBMM'de"

İnfaz düzenlemesiyle ilgili bilgi veren Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Biz hazırlıkları yaptık. Artık gözümüz kulağımız Meclis'te. Çok gecikmeden Meclis gündemine gelecek" dedi. Denetimli serbestlik konusunda da çalışmaların sürdüğünü aktaran Gül, "1 Temmuz 2016'da bir düzenleme yapılmıştı. Buna benzer bir şekilde bu sürenin uzatılması gündemde. Belli suçlarla ilgili hapis cezası varsa az da olsa cezaevinde yatması hususu ile ilgili yani cezasızlık konusu ile ilgili bir çalışma var. Çok hızlı bir şekilde Genel kurula gelir ve yasa çıkar" ifadesini kullandı.