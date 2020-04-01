İnfaz düzenlemesinde yeni gelişme! Tarih belli oldu

Gelen son dakika haberine göre; ceza infaz yasası cuma günü Adalet Komisyonu'nda görüşülecek. Görüşmeden çıkacak karara göre TBMM Genel Kurulu'na gönderilecek ve Meclis karar verecek. İnfaz yasası ile ilgili AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan dün kamuoyunu bilgilendirmiş, TBMM Genel Kurulu için salı gününü işaret etmişti.

Ceza infaz yasası ile ilgili bir son dakika haberi daha geldi. Yapılan açıklamada, infaz düzenlemesinin Adalet Komisyonu'nda bu hafta cuma günü görüşüleceği duyuruldu.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, dün yaptığı açıklamada, 90 bin kişinin infaz düzenlemesinden yararlanacağını ifade etmiş. Salı günü Genel Kurul'a gelmesini beklediklerini söylemişti.

KAPSAM DIŞI SUÇLAR BELLİ OLDU

Ceza infaz yasasında kapsam dışı suçlar da duyuruldu. Buna göre, istismar, kadına şiddet, uyuşturucu, kasten işlenen cinayetler ve terör suçları kapsam dışı bırakıldı.