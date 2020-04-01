‘İtalyanlarla aynı hataya düşmeyin’

Roma’da tıp okuyan Aydınlı Ayça Yağcı, İtalya’nın korona virüsü hafife alıp önlem almayarak çok ölümcül bir hata yaptığını ifade etti. Yaşadığı şehirde tanık olduğu dehşeti Yeni Asır’a anlatan Yağcı, “İtalyanlar hatalarının bedelini ağır ödüyor, sakın evinizden çıkmayın” dedi.

Covid-19'da en çok ölümün yaşandığı Avrupa ülkesi İtalya oldu. Her gün bine yakın insanın hayatını kaybettiği ülkede bu virüsün etkisinin canlı tanığı Aydınlı Ayça Yağcı oldu. 6 yıl önce Roma Üniversitesi La Sapienza Tıp Fakültesi'ni kazanan ve şu anda 6'ncı sınıf öğrencisi olan 24 yaşındaki Yağcı, Covid-19'dan dolayı İtalya'da yaşanan dehşeti Yeni Asır'a anlattı. Yeni Asır aracılığıyla Türk halkına da mesaj gönderen Yağcı, vatandaşlara zaruri ihtiyaçları olmadıkça evden çıkmamalarını söyledi.

KARANTİNAYA UYMADILAR

Salgının İtalya'yı çok olumsuz etkilediğini kaydeden Yağcı, "İtalya'daki birçok insan karantina kurallarına uymadı. Kuzeyde yaşayan birçok öğrenci, karantina olacağını öğrenince korkuyla güneyde yaşayan ailelerinin yanına kaçtı. Ama maalesef bu davranışları, hastalığı aile bireylerine taşımalarına sebep oldu. Bu bencil davranışları için iyi bir duygusal sebepleri ve mantıklı gerekçeleri olmuş olsa da ailelerini ve toplumu riske attılar. Virüs en çok yaşlı nüfusu etkiliyor. İtalya'da yaşlı nüfus çok yüksek oranda. Bu vaka ve ölüm sayılarını arttırıyor. Şu anda İtalya'da sokağa çıkma yasağı var. Sadece hastane, eczane ve marketler açık. Marketlere belli sayıda insan girebiliyor. Restoranlar sipariş üzerine hizmet veriyor. Bazı fabrikalar açık ve şu an işçiler işe gidiyor. İtalya'nın sürecin başında doğru kararlar aldığını düşünüyorum ancak İtalyan halkı bu kurallara uymadı. Şu anda bunun bedelini ağır bir şekilde ödüyorlar" diye konuştu.





İtalya'da tıp öğrencisi olan Ayça Yağcı, İtalyanların artık sokağa çıkmadıklarını söylüyor. Ancak bu tablo ölü sayılarındaki ciddi artış sonrası sağlanabilmiş.



Risk oluşturmamak için Türkiye'ye dönmedi

Kendisinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Yağcı, "İtalya kapatılmadan önce Türkiye'ye dönmek gibi bir şansım vardı ancak ben sevdiklerim ve ülkem için risk oluşturmamak için dönmek istemedim. Şu anda üniversitemiz kapalı ancak eğitim devam ediyor. Derslerimizi online alıyoruz. İtalya'da durum çok ciddi. Sokaklar bomboş. İnsanlar sadece gerçekten ihtiyaçları varsa sokağa çıkıyor. Şehirlerarası ulaşım kısıtlandı. Umarım en kısa zamanda İtalyan halkı bu virüsten kurtulur" şeklinde konuştu.





'SAKIN EVDEN ÇIKMAYIN'

Türkiye'nin bu virüsü en az kayıpla atlatacağına inandığını kaydeden Yağcı, "Bu salgın gerçekten çok tehlikeli. Lütfen ciddiye alın. Sağlık Bakanlığımızın aldığı tedbirleri mutlaka yerine getirsin. Lütfen zaruri bir ihtiyacınız olmadığı sürece sokağa çıkmayın. İtalya'da yaşanan ölümlerin Türkiye'de olmaması için evinizde kalın. Karantina tedbirlerine uyun. Güzel ülkem Türkiye'nin bu virüsü en az kayıpla atlatacağından şüphem yok. Dualarım, ülkem ve vatandaşlarımızla" dedi. Covid-19'a karşı psikolojik mücadelenin de önemli olduğu ifade eden Yağcı, günde en fazla iki kere virüs haberlerinin takip edilmesini gerektiğini, haberlerin fazla izlenmesinin de psikolojik olarak olumsuz etki oluşturacağına dikkat çekti.

Mehmet KAVAS