Milli Dayanışma Kampanyası milyonları buluşturdu

Koronavirüsle mücadele kapsamında herkesi milli dayanışma çerçevesinde bağış yapmaya davet eden Başkan Erdoğan’ın çağrısına milyonlar ses verdi. Ege bölgesi de siyasetçisinden işadamına, akademisyeninden esnafına kadar bağışta bulunarak farkını bir kez daha ortaya koydu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na İzmir başta olmak üzere Ege'nin dört bir yanından destek yağdı. Kampanyaya İzmir'den ilk destekler AK Partili milletvekilleri, üniversite rektörleri, bazı belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşlarından geldi.



NÜKHET HOTAR'DAN ANLAMLI ÇAĞRI

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar da 1 maaşıyla kampanyaya destekte bulunacağını belirterek, "DEÜ ailesini de bu çağrıya destek olmaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.



"İhtiyaç sahipleri mağdur olmayacak"

Kampanyaya 3 maaşını bağışlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, "Cumhurbaşkanımızın ve kabinemizin öncülüğünde, bu süreçte ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için başlatılan kampanyaya ben de 3 aylık maaşımı bağışlayarak katılıyorum" ifadelerini kullandı.



Göztepe'den 1 milyon TL

Süper Lig'de İzmir'i başarıyla temsil eden Göztepe kulübü de kampanya çağrısına kayıtsız kalmadı. Sarı-kırmızılılar, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem Milli Dayanışma Kampanyası'na Başkan Mehmet Sepil'in öncülüğünde 1 milyon TL bağışladı. Göztepe'nin ihtiyaç sahiplerine desteği, taraftarının da takdirini topladı. Göztepeli futbolculardan Halil Akbunar, Soner Aydoğdu ve Serdar Gürler de ihtiyaç sahibi ailelere erzak yardımında bulunmuştu.



TMSF'den 20 milyon TL

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) da Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 milyon liralık destek sağlayacak. Yapılan açıklamada, fonun, yönettiği şirketler ve iştirakleri üzerinden toplamda 20 milyon liralık destek sağlayacağı bildirildi. Açıklamada ayrıca, "TMSF Başkanı ve Kurul Üyeleri bir aylık maaşlarını kampanyaya bağışlayacak" denildi.



Başkan Koştu: Şimdi birlik olma vaktidir

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu da, kampanyaya bir maaş desteğinde bulundu. Koştu, "Ülke olarak zorlu bir süreç yaşamaktayız. Her zorlukta millet olarak birlik olmayı başarıp, zorlukları yenen fedakar bir toplumuz. Şimdi birlik olma" dedi.



İşte ilk açıklanan bağışlar:

■ AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: ................................. 3 maaş

■ AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya: ...................... 2 maaş

■ AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar: ........................................ 1 maaş

■ İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Grubu: ............ 46 bin TL

■ İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi: ........................................... 1 maaş

■ MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin: .......................................... 3 maaş

■ İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper: ...... 1 maaş

■ Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu: ................................ 1 maaş

■ Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer: ............................................ 1 maaş