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duyurdu! Sağlık malzemelerini taşıyan uçak 'ya ulaştı

MSB duyurdu! Sağlık malzemelerini taşıyan uçak İspanya'ya ulaştı

01.04.2020, 16:50

Son dakika haberi... yaptığı açıklamada, "COVID-19 ile mücadele kapsamında sağlık malzemelerini taşıyan ait uçak, ’nın Madrid kentine iniş yaptı." ifadelerine yer verdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında sağlık malzemelerini taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait uçağın İspanya'nın Madrid kentine iniş yaptığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kovid-19 ile mücadele kapsamında sağlık malzemelerini taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçak, İspanya'nın Madrid kentine iniş yaptı." ifadelerine yer verildi.

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