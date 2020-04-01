Son dakika: Başkan Erdoğan Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile görüştü

Son dakika... Başkan Erdoğan Erdoğan - Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy görüşmesinde, koronavirüsle mücadelede iş birliği başta olmak üzere, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.

Başkan Erdoğan Erdoğan - Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy görüşmesinde, koronavirüsle mücadelede iş birliği başta olmak üzere, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı. Detaylar gelecek...