Testlerde yalancı negatifliklere dikkat

Korona virüsün belirtileri olan öksürük, ateş, halsizlik gibi rahatsızlıkları taşıyan vatandaşlar bu şüpheyle testleri yapan sağlık merkezlerinin yolunu tutuyor.

Uzmanlar ise ilk etapta testin negatif olmasına rağmen, 24 saat sonra tekrarlandığında pozitif çıkabileceğine dikkat çekiyor. Korona virüs testlerinde yalancı negatifliklere karşı dikkatli olmak gerektiğini vurgulayan İzmirli Doktor Görkem Astarcıoğlu, "Bu testte virüsün içinde barındırdığı bazı proteinlerin geni aranıyor. Dolayısıyla genetik materyal yeterli toplanmadıysa, yalancı negatif bulabiliyoruz. Bu yüzden sürüntü örneğinin dikkatli alınması gerekiyor" dedi.

ASİTLERİ YAKACAK

Virüsün vücudumuzu kendi genetik materyalini çoğaltmak amacıyla kullandığını söyleyen Astarcıoğlu, "Bizim hücrelerimizin çekirdeğine emir veriyor ve kendi nükleik asidini çoğaltıyor. Biz de çoğalan nükleik asiteri yakalayıp, bilgisayar ortamında çoğaltıp PSR adı verilen teknikle yakalamaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Dr. Görkem Astarcıoğlu, "İlk testin negatif çıkması kişiyi rahatlatmasın, bulgular varsa mutlaka bir test daha yapılmalı" dedi.



Akciğerde buzlu cam görüntüsü oluşuyor

İlerlemiş vakalarda akciğer filminde virüsün kendini daha net belli ettiğini ifade eden Astarcıoğlu, "Virüs taşıyan hastaların akciğer filminde 'buzlu cam' görünümü oluşuyor. Ama esas tomografide kendini gösteriyor. Akciğerlerin içinde küçük delikler oluşuyor. Hastalığı atlatmış kişi antikor yöntemiyle anlaşılıyor" diye konuştu.