Bakan Koca ilk kez açıkladı! İşte Türkiye'de il il korona ölümlerinin sayısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca canlı yayında ilk kez koronavirüsün illere göre dağılımını tablo üzerinden gösterdi. Tabloya göre İstanbul listenin başında yer alırken İzmir 2. sırada yer aldı. İşte koronavirüsten en çok kaybının görüldüğü 10 şehir...

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu saat 13.30'da toplandı. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüsle mücadele kapsamında önemli açıklamalarda bulundu. BAKAN KOCA İL İL VAKA SAYISINI AÇIKLADI Bütün illerimizde koronavirüs salgınına rastlandı. İstanbul'daki vaka sayısı 8,852. İzmir'de 853 vaka Ankara'da 712 vaka Konya'da 584 ve Kocaeli'de 410 vaka. 39 ilimizde can kaybı var. 42 ilimizde ise can kaybı yok Hayatını kaybedenlerin 79,5'u 60 yaş üstü. Yoğun bakımda olanlardan 74,5'i 60 yaş üstü. Kronik hastalığı olarak yoğun bakımda olanlar ise yüzde 75'te. Kronik ve alt hastalığı olanlarla birlikte 60 yaş üstü olan vatandaşlarımız daha büyük tehlike altında. Bu hastalarımız asla ve asla evden çıkmamaları çok önemli. İŞTE VİRÜSÜN EN ÇOK GÖRÜLDÜĞÜ 10 ŞEHİR... Aydın'da koronavirüs uyarılarına rağmen yoğun dikkat çekti Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan #BizBizeYeterizTürkiyem paylaşımı Son dakika: Başkan Erdoğan Putin ile görüştü Google'da en çok onlar aranıyor! İşte koronavirüs bulunmayan ülkeler