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Haberler Gündem Vali Ayyıldız’dan İzmirlilere çağrı

Vali Ayyıldız’dan İzmirlilere çağrı

Vali Ayyıldız’dan İzmirlilere çağrı
Giriş Tarihi: 1.4.2020

İzmir Valisi Erol Ayyıldız, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" adlı kampanyaya, tüm İzmirli hemşehrilerinin katkı sunacağına inandığını belirtti. Ayyıldız, "İlimizde yardım kampanyasına destek olacak tüm bağışçılarımız ile İzmir'den ülkemize büyük bir katkı sunacağına inanıyorum. Tüm İzmirli vatandaşlarımızın bu duyarlılığa ve vefaya sahip hayır sahibi olduğunu biliyor, güzel İzmir'imizin güzel insanlarına saygılarımı sunuyorum" dedi. İzmir Valiliği, vatandaşların tüm GSM operatörlerinden "KORONA" yazarak 10 TL karşılığında bağışta bulunabileceklerini aktardı.

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