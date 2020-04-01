Yeni dünya lideri Asya

Virüs salgını sonrası dünyanın geldiği nokta bizlere gösteriyor ki bu savaşın kaybedeni vahşi kapitalizm... Virüsle mücadelede emperyalistler darbe alırken, Asya ve Türkiye yükselişe geçiyor.

İnsanları evlerine hapseden korona virüs vakası gösteriyor ki yeni bir dünya düzeni kuruluyor. Türkiye bu yeni dünyada yerini alacak ve daha güçlü olacak. Bu salgın karşısında çaresiz kalan Avrupa kaybetti. Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişimi, devlet tarafından alt edildiği gün, küresel güçlerin Ortadoğu ve Asya projesi de çöktü. Türkiye ile kavgasını kaybeden bu küresel güçler şimdi başka bir savaş konseptine geçme kararı aldı.

TÜRKİYE DİRENÇ GÖSTERDİ

Ülkelerin şalterini indirmek isteyen şer güçler, küresel çapta büyük bir kaos oluşturmak istiyor. Korona virüs salgınında Avrupa'nın kötü gidişatı sürerken, Çin ve Güney Kore başarılı bir görüntü verdi. Bu iki farklı sistemle yönetilen iki ülkenin yanı sıra, Türkiye de bu süreçte güçlü bir direnç mekanizması oluşturdu. Yerli kit ile 15 dakikada virüs testi yapan sistemi sayesinde halkına ücretsiz sağlık sistemini sundu.

GÜNEŞ DOĞUDAN YÜKSELECEK

Yeni Asır'a konuşan araştırmacı yazar Mehmet Ali Bulut yaptığı açıklamada, "Gözle görülmeyen bir düşman karşısında çocuk katili zalim liderler bile çaresizlik içinde. Asya ise, yeniden yükselecek. Güneş hem gerçek manada hem de kültürel anlamda yeniden doğudan doğacak. Biz ümit ediyoruz ki, bu gemi bizim sahile yanaştığında, bu geminin kaptanlığını biz ele almalıyız. Eğer Türk milleti kaptanlığı ele alırsa, dünya yaşanır bir hale gelir ve adalet gerçekleşir" dedi. Ayet ve hadislere işaret eden Bulut, "Çünkü Peygamberimiz Hz. Muhammed 'Benim ümmetimden gelen biri bütün dünyada bir gün bile olsa hakim olmadıkça kıyamet kopmayacaktır' buyuruyor. Çünkü, Hac Süresinin 47. ayetinde "Allah katında bir gün, sizin saydıklarınızdan bin yıl gibidir" buyuruluyor. Allah katında 1 saatin ise 42 yıl olduğunu biliyoruz. Bu 42 yılda bir jenerasyondur" diye konuştu. Şer odakları ise yeni bir dünya düzeni kurarak bunun tek dünya devleti olmasını istiyorlar. Bu görülmeyen virüse karşı ABD gibi ülkeler, büyük şehirlerde ordularını sokağa sürdü. Ama yine de bunun önüne geçmeleri zor. Çünkü en uysal insanın bile 2-3 ay evine kapatılınca psikolojisi bozulur.

SINIRLAR YENİDEN ÇİZİLECEK

Peki gelecekte ne olacak? Güçlü, merkezi ve batılıların dayattığı gibi sahte olmayan, gerçek anlamda demokrat devlet modeli yeniden önümüze konacak. AB ülkeleri örneğindeki gibi sınırlar yeniden çizilecek. Türkiye'de olduğu gibi sağlık sisteminde devletin etkisinin arttığı bir dönem olacak. Bir kez daha görüldü ki, devlet müdahalesi olmadıkça bu tür tehditlerle mücadele edilemiyor. Kamucu sağlık sisteminin önemi de ilerleyen dönemlerde daha çok etkili olacak. Bunların en başında da insanlık "Biz nerede yanlış yaptık" diye kendisini sorgulayacak. Bu süreçten en az hasarla çıkan ülkeler, gelecek 50-100 yılda dünyada söz sahibi olacak. Bugün zulme rıza gösterip teşvik edenler kendi sonunu hazırlayacak.

Tolga TEKİN