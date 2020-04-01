Zolan Ailesi’nden 6’şar maaş bağış

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına ilk destek verenlerden biri de Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan oldu. Twitter'den açıklama yapan Başkan Zolan, kendisinin ve emekli olan eşi Berrin Zolan'ın 6'şar aylık maaşlarını korona mücadelesi için bağışladıklarını duyurdu.

SEBAHATTİN ALP