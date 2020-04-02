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Avrupa bitecek yükselecek

Avrupa bitecek Türkiye yükselecek
Giriş Tarihi: 2.4.2020

Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, korona virüsle savaşan sağlık çalışanlarına seslendi. "ABD'ye, İngiltere'ye kapak atmak isteyen doktorlarımız artık 2-3 kere düşünecek" diyen Ortaylı, "Salgından sonra Türkiye daha iyi yerlerde olacak, Avrupa Birliği ise bitecek" dedi.

'BÜTÜN DÜNYA DEĞİŞECEK'
Sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanlar için "Doğrudan doğruya tımarhanelere kapatılmaları için bir kampanya açmak istiyorum" diyen Ortaylı, salgının ardından dünyanın değişeceğini ve daha iyi bir Türkiye olacağını belirtti. 72 yaşındaki ünlü tarihçi, "Sağlık çalışanlarımız büyük bir fedakarlıkla canlarını ortaya koyarak çalışıyor. Bunu insanların unutmaması lazım" ifadelerini kullandı.

Sağlık çalışanlarına hitap eden ünlü tarihçi Ortaylı, "Büyük bir fedakarlıkla canınızı ortaya koyarak çalışıyorsunuz. Lütfen şikayetlerinizi bana bildirin. Ben bunları not edip ne zaman söyleneceğini bilirim" dedi.

FATİH ŞENDİL

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