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Başkan Erdoğan açıkladı! hizmete açılıyor

Başkan Erdoğan açıkladı! İkitelli Şehir Hastanesi hizmete açılıyor

02.04.2020, 20:21

Başkan Twitter hesabından "2.682 yataklı 'nin ilk etabını 'da hizmete alıyoruz." açıklamasında bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2 bin 682 yataklı İkitelli Şehir Hastanesi'nin ilk etabının 20 Nisan'da hizmete alınacağını belirtti.

"20 NİSAN'DA HİZMETE ALIYORUZ"

Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şehir Hastaneleri ile ülkemize her türlü imkanı içerisinde barındıran modern sağlık merkezleri kazandırdık. 2 bin 682 yataklı İkitelli Şehir Hastanesi'nin ilk etabını 20 Nisan'da hizmete alıyoruz. Diğer hastanelerimizi de süratle tamamlayarak milletimizin hizmetine sunacağız." ifadelerini kullandı. Paylaşımda, Türkiye'nin şehir hastaneleri ile ilgili bilgiler de yer aldı.

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