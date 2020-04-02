Başkan Erdoğan'dan İspanya ve İtalya Başbakanlarına mektup

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Türkiye tarafından tıbbi yardım malzemesi ulaştırılan İspanya ve İtalya’nın Başbakanlarına mektup gönderdi. Başkan Erdoğan: "Türkçemizde “Dost kara günde belli olur” diye bir atasözümüz vardır. Bu anlayışla, NATO’nun Avrupa-Atlantik Afet Mukabele Eşgüdüm Merkezi (EADRCC) aracılığıyla da iletmiş bulunduğunuz yardım çağrınıza cevaben, bugün Hava Kuvvetlerimize ait bir uçakla ülkenize tıbbi yardım malzemesinin intikalini sağlıyoruz." dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Türkiye tarafından tıbbi yardım malzemesi ulaştırılan İspanya ve İtalya'nın Başbakanlarına mektup gönderdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan, tıbbi yardım malzemesi ulaştırılan İspanya Başbakanı'na mektup: Türkçemizde "Dost kara günde belli olur" diye bir atasözümüz vardır. Bu anlayışla, NATO'nun Avrupa-Atlantik Afet Mukabele Eşgüdüm Merkezi (EADRCC) aracılığıyla da iletmiş bulunduğunuz yardım çağrınıza cevaben, bugün Hava Kuvvetlerimize ait bir uçakla ülkenize tıbbi yardım malzemesinin intikalini sağlıyoruz.

İTALYA BAŞBAKANI CONTE'YE



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dün Türkiye tarafından tıbbi yardım malzemesi ulaştırılan İtalya'nın Başbakanı Giuseppe Conte'ye bir mektup yazarak, "Dostumuz ve müttefikimiz İtalya, salgınla mücadelede en ön cephede yer alan ülkelerden biridir. Milli yas ilan ettiğiniz bir günde mateminizi paylaşıyor, bu tür acıların bir daha tekerrür etmemesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dün Türkiye tarafından tıbbi yardım malzemesi ulaştırılan İtalya'nın Başbakanı Giuseppe Conte'ye mektup yazdı. Mektuba sayın başbakan, değerli dostum hitabı ile başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan mektupta, "Covid-19 salgınının tüm dünya için büyük bir tehdit olmayı sürdürdüğü, maalesef çok sayıda insanın hayatını kaybetmekte olduğu zorlu bir dönemden geçiyoruz. Dostumuz ve müttefikimiz İtalya, salgınla mücadelede en ön cephede yer alan ülkelerden biridir. Milli yas ilan ettiğiniz bir günde mateminizi paylaşıyor, bu tür acıların bir daha tekerrür etmemesini temenni ediyorum. Salgında hayatını kaybeden İtalyan vatandaşları için ülkem ve milletim adına taziyelerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mektubun devamında şu ifadelere yer verdi: "Dostluğun nişanesi olarak, geçtiğimiz günlerde Türk Kızılay'ı aracılığıyla İtalya'ya yardım malzemesi göndermiştik. NATO'nun Avrupa-Atlantik Afet Mukabele Eşgüdüm Merkezi (EADRCC) aracılığıyla iletmiş bulunduğunuz yardım çağrınıza cevaben de, askeri kanallarımızdan ilave malzeme sevk ediyoruz. Ayrıca, salgınla mücadelede İtalya'nın acil ihtiyaç duyduğu tıbbi malzemelerin ülkemizden ihracatı konusunda, elimizden gelen tüm kolaylığı sergiledik. Türkiye, İtalya'nın kara gün dostu olduğunu gösterirken, Avrupa Birliği dahi yardımlar konusunda çeşitli engellere imza atarken, maalesef İtalyan basınında ülkemizi haksız yere itham eden, tıbbi malzemelere el konduğunu ileri süren mesnetsiz haberlere de rastladık. Bu konuda, İtalyan makamlarınca yapılan sağduyulu açıklamalardan duyduğumuz memnuniyeti ayrıca ifade etmek isterim. Sayın Başbakan, gerçekleştirdiğimiz telefon görüşmesinin ardından bir kez daha salgın hastalıkla mücadelenizde yanınızda olduğumuzu belirterek, en kısa zamanda ulaşacağımıza inandığım sağlıklı günlerde sizinle yeniden görüşmeyi temenni ederim."

Türkiye’den İtalya ve İspanya’ya yardım eli