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Başkan Erdoğan'dan kritik toplantı

Başkan Erdoğan'dan kritik toplantı

02.04.2020, 14:40 Güncelleme Tarihi: 02.04.2020,14:47

Son dakika haberine göre; AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı , saat 15.00'te belediye başkanları ile toplantı yapacak. Videokonferans ile yapılacak toplantı canlı yayında verilecek. Erdoğan'ın corona virüsü önlemleri ile ilgili önemli açıklamalar yapması bekleniyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, belediye başkanları ile videokonferans üzerinden toplantı yapacak. Kritik toplantı saat 15.00'te başlayacak. Erdoğan, toplantıda koronavirüs kararı ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulunacak. Belediyelere çağrıda bulunacak.

Başkan Erdoğan dün de AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda vatandaşlara seslenmiş, önemli açıklamalarda bulunmuştu. Erdoğan'ın açıklamaları merakla bekleniyor.

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