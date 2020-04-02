Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Prof. Cemil Taşçıoğlu'nun eşi Didem Taşçıoğlu'nu arayarak taziyelerini iletti.
Başkan Erdoğan, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun ölümü nedeniyle eşi Didem Taşçıoğlu'nu arayarak taziyelerini iletti.
Başkan Erdoğan'dan Taşçıoğlu ailesine taziye telefonu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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