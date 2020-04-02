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Başkan Erdoğan'dan Taşçıoğlu ailesine taziye telefonu

Başkan Erdoğan'dan Taşçıoğlu ailesine taziye telefonu

02.04.2020, 13:52

Başkan , Prof. Cemil Taşçıoğlu'nun eşi 'nu arayarak taziyelerini iletti.

Başkan Erdoğan, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun ölümü nedeniyle eşi Didem Taşçıoğlu'nu arayarak taziyelerini iletti.

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