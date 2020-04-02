‘Devlet içinde devlet olmaz’

Başkan Erdoğan, valiliklerden izinsiz başlatılan yardım kampanyalarıyla ilgili, “Devlet içinde devlet olmanın anlamı yok. Yasalarımız da buna izin vermiyor” dedi. Muhalefetin Milli Dayanışma Kampanyası ile ilgili çirkin sözlerine de tepki gösteren Erdoğan, “Muhalefetin ağzından çıkanı kulağı duysun” ifadesini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yoluyla AK Parti İl Başkanlarına seslendi. Alınan önlemler hakkında bilgi verirken İstanbul'da kanun dışı olan kampanya hakkında da sert konuşan Erdoğan, özetle şunları söyledi:

TEDBİRE RİAYET ÜSTTE OLMALI

Çin'in ardından pek çok ülkede görülen ciddi hasta ve ölüm oranları salgına karşı mücadelede zorlanıldığına işaret ediyor. Türkiye'yi böyle bir duruma düşürmemek için elimizden geleni yapıyoruz. Kurumlarımız uygulamaları sıkı bir şekilde takip ediyor. Amacımız bu sıkıntılı dönemi en az kayıpla geride bırakmasını temin etmektir. Tespit edilen aksaklıklar yetkili mercilere bildirilerek önlem alınması sağlanmalıdır. Tedbirlere riayet etme konusunda AK Parti teşkilatının örnek ve öncü olması gerekiyor. Milletimizden mümkün olduğu kadar evlerinden çıkmamalarını rica ediyorum. Tedbirlere riayeti en üst seviyeye çıkarmalıyız. Herkes kendisini gönüllü karantinada tutarsa daha ileri tedbirlere gerek kalmaz.

EVİNİZDEN ÇIKMAYIN

Türkiye'de de vaka 13 bin 531'i, vefat sayısı 214'ü buldu. En büyük avantajımız güçlü sağlık altyapısı ile hastalıkla mücadeleyi erken başlatmış olmamız. Kurumlarımız ihlaller ve ihmaller karşısında gerekeni yapıyor. Vatandaşlarımız da kendileri, evlatları, aile büyüklerinin sağlığı için kurallara uymaya davet etmeli. Milletimizden şu sıkıntılı günler geçene kadar mümkün olduğu kadar evlerinden çıkmamalarını rica ediyorum. Her bir vatandaşımız kendini gönüllü karantinada tutarsa çok daha sıkı tedbirler almaya gerek kalmaz. Şehirlerarası ulaşımı kısmen sınırlandırdık. İhtiyaç halinde şehir içinde de benzer şeyleri devreye sokabiliriz.

YASALAR MÜSAADE ETMİYOR

'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla bir yardım kampanyası başlattık. Toplanan paralar gerçek ihtiyaç sahipleri tespit edilerek onlara dağıtılacaktır. Devlet içinde devlet olmanın anlamı yoktur. Bu bakımdan da şu ana bu kampanyalar sadece devletimizin, cumhurbaşkanlığı makamının açıklamış olduğu birimler tarafından yürütülmektedir. Bunların takibi İçişleri, Valilikler, Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından yürütülmektedir. Belediyelerimiz Valiliklerimizin izni olmadan kampanya açarsa bu devlet içinde devlet olmaktır. Gücü dağıtmış oluruz. Yasalarımız da buna müsaade vermiyor.

Başkan Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına video konferansla katıldı.



'Ağızlarından çıkanı kulakları duymalı'

Yardım kampanyasıyla ilgili muhalefetten gelen çirkin eleştirilere de tepki gösteren Erdoğan, "Bir çok spekülasyon yapılıyor. Devletin affedersiniz dilencilik yaptığı gibi çirkin yaklaşımlar var. Devletimizin ülke genelinde yaptığı yatırımlar rakamlarla ifade edilmez. Muhalefetin ağzından çıkanı kulağının duyması lazım. Dün şehir hastanelerine karşı çıkanlar bugün neden sayıları az diyor. Başta İstanbul olmak üzere şu anda şehir hastanelerinin açılışı süratlendi. Nisan'ın 20'sinde İkitelli'deki şehir hastanemizi açacağız" dedi.



'Milletimize güveniyoruz'

Kurallara riayet edeceği hususunda millete güvendiğini kaydeden Erdoğan, "Sokakları boşaltarak, temizliğe dikkat ederek inşallah bu musibetin üstesinden geleceğiz. Özellikle maske üretiminde okullarımızdan MSB'ye kadar yoğun bir çalışma içindeyiz. Ülkemizde ve dost ülkelerin taleplerine yardımcı olmaya çalışıyoruz. İnşallah bu sıkıntıyı da atlatacağız. Bugün sabredecek, hazırlık yapacak vakti geldiğinde de atılımımızı gerçekleştireceğiz. 81 vilayette gönlünü kazanmış tek bir vatandaşımız olmayana kadar bize durmak haram" diye konuştu.



Putin ile görüştü

Başkan Erdoğan, korona virüsle mücadelede dünya liderleriyle yaptığı görüşmelere de hız verdi. Önceki gün ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Erdoğan, dün de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme yaptı. Görüşmede korona virüsle mücadele kapsamında atılacak adımlar konuşuldu.