‘Kardeş dayanışması’

Korona virüsle mücadele için Başkan Erdoğan’ın başlattığı kampanya Türk Milleti’nin dayanışmaya ne kadar önem verdiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Bisiklet almak için biriktirdikleri parayı kampanyaya bağışlayan Manisalı ikizler ise bu zor günlerde tüm Türkiye’ye örnek oldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na ilk günden toplumun her kesiminden destek yağdı. Siyasi partilerden sivil toplum örgütlerine, eğitim ve spor camiasından, sendikalara toplumun her kesiminden dayanışma mesajlarıyla destekler geldi. Manisa'nın Salihli ilçesinde Kurtuluş Mahallesi'nde yaşayan Yakup-Gülizar Ateş çiftinin ikiz çocukları 7 yaşındaki Yusuf ve Yağız Ateş kardeşler Başkan Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasına bisiklet almak için biriktirdikleri 675 lirayı bağışlayarak destek verdi.



'ÜLKEMİZİ ÇOK SEVİYORUZ'

Minik kardeşler, "Yaz aylarında bisiklet alabilmek için kumbaramızda para biriktiriyorduk. 675 liramız olmuştu. Ancak bu kampanyaya destek olabilmek için paralarımızı bağışlama kararı aldık. Ülkemizi çok seviyoruz" dediler. Anne Gülizar Ateş ise, "Çocuklarım 1 yıldan bu yana bisiklet alabilmek için kumbaralarında para biriktiriyorlardı. Televizyondan bu kampanyayı görünce paralarını bağışlamak istemişler. Çocuklarımla gurur duydum. Bankaya gidip bağışta bulunduk. Çok istedikleri bisikletleri de aldık" dedi. İkizlerin yer aldığı videoyu sosyal medya hesabından paylaşan İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise, "Türkiye 7'den 70'e tek yürek oldu. Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşayan birinci sınıf öğrencileri Ateş kardeşler, bisiklet almak için biriktirdikleri paralarını "#BizBizeYeterizTürkiyem" kampanyasına bağışladılar. Biz birlikte büyük Türkiyeyiz, biz bize yeteriz" ifadelerini kullandı.

Yusuf ve Yağız kardeşler, "Ülkemizi çok seviyoruz" diyerek bisiklet almak için biriktirdikleri paraları kampanyaya bağışladı. *Anne Gülizar Ateş, çocuklarıyla gurur duyduğunu söyledi.

Emre SAÇLI