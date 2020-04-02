Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in korona virüse yakalanmasının ardından daha önce aynı hastalığa yakalanan İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit ve ildeki ilk korona virüs hastası taburcu oldu. Sağlık personeli olan ilk hasta, tedavisinin ardından Devlet Hastanesi çalışanları tarafından alkışlarla uğurlandı.
Kırklareli’nin ilk korona hastası taburcu oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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