  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Kırklareli’nin ilk korona hastası taburcu oldu

’nin ilk korona hastası taburcu oldu

Kırklareli’nin ilk korona hastası taburcu oldu
Giriş Tarihi: 2.4.2020

Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in korona virüse yakalanmasının ardından daha önce aynı hastalığa yakalanan İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit ve ildeki ilk korona virüs hastası taburcu oldu. Sağlık personeli olan ilk hasta, tedavisinin ardından Devlet Hastanesi çalışanları tarafından alkışlarla uğurlandı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kırklareli’nin ilk korona hastası taburcu oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA