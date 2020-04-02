Manisa'da piknik yapan 21 kişiye toplam 66 bin lira ceza yazıldı

Manisa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayarak piknik yapan 21 kişiye toplam 66 bin 150 lira ceza uygulandı.
Manisa İl Emniyet ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında, Manisa Kalesi civarı, Spil Dağı Milli Park yolunda ve Ağlayan Kaya mevkisinde denetim yaptı.
Denetimlerde piknik yaptığı tespit edilen 21 kişiye, kişi başı 3 bin 150 lira ceza yazıldı.
Öte yandan, Gölmarmara İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları yol denetimlerinde, fazla yolcu taşıdığı tespit edilen araç ve içerisinde bulunan yolcular uyarıldı.
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