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duyurdu! 14 /'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 14 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

02.04.2020, 10:23

Gelen son dakika haberine göre, 'ndan yapılan açıklamada, " bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 14 /’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek" denildi.

Son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 14 PKK/YPG'li teröristin, komando birliklerinin operasyonuyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 14 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek." ifadeleri kullanıldı.

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