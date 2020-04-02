‘Panik yapmayın her şey kontrol altında'

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, vaka ve kayıp sayılarının kontrol altında olduğunu ve panik yapmaya gerek olmadığını belirtti.

'EVDE KALMAYA DEVAM'

Özlü, "Rakamlara biz takılmıyoruz, siz de takılmayın. Ancak paniğe de rehavete de kapılmayın. Evde kalıp sağlıklı kalmaya devam" diye konuştu. Türkiye'de 81 ildeki tüm yoğun bakımda ve serviste yatan pozitif hastaların teker teker sağlık durumları hakkında bilgi aldıklarını belirten Özlü, "Vatandaşlarımız rakamlara değil, bakanlığın bu salgınla ilgili kurallarına uysunlar yeter. Özellikle pazar gününe kadar. Bu dakika itibari ile tüm veriler bizim ve Sağlık Bakanlığı'nın kontrolünde. Vatandaş tedbiri elden bırakmadan evde kalmayamaya devam etmeli" dedi.

Fatih ŞENDİL