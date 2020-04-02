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Haberler Gündem ‘Test sayısı daha da artacak’

‘Test sayısı daha da artacak’

‘Test sayısı daha da artacak’
Giriş Tarihi: 2.4.2020

Korona virüs testi pozitif çıkan ve tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu olanların sayısının her gün daha da artacağını belirten Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, "Günbe gün test sayılarımız artıyor. Daha da artacak. Ne kadar çok test yaparsak o kadar bu illet hastalık kontrol altına alınıyor demektir. Test sayısının artması ve vaka sayısının kontrolü için kritik günler yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

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