Türkiye bağış yarışına girdi

Başkan Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz' adıyla bağış kampanyasını başlatmasının ardından, Türkiye'nin her kesiminden büyük küçük herkes de adeta bağış yarışına girdi. Büyük şirketlerin ve kurumların elini taşın altına koyduğu görülürken, vatandaşlar da elinden geldiğince kampanyaya destek olmaya çalıştı. Kampanyaya şu ana kadarki en büyük bağış Halkbank ve Vakıfbank'tan geldi. Halkbank 56 milyon TL destek verdiğini açıklarken, VakıfBank da 50 milyon TL bağışladı. Yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, insanlığın faydasına güzel işler yapmanın ve hayırda yarışmanın Anadolu geleneği olduğunu belirtti. Kuveyt Türk Finans Grubu ise 20 milyon liralık destekte bulunduğunu bildirdi.



ZEKATINIZI VEREBİLİRSİNİZ

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu 20 milyon TL, Hak-İş de 1 milyon TL destek verdiğini açıkladı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Ülkemiz genelinde 150 bine yakın hocamızla ve yurt dışında 2 bini aşkın görevlimizle kampanyayı destekliyoruz" derken, Diyanet de "Zekatların ulusal düzeydeki dayanışma kampanyaları vasıtasıyla toplanıp hak sahiplerine ulaştırılması caizdir" açıklamasını yaptı. İpekyolu Kalkınma Ajansı 8 milyon TL, Borsa İstanbul Grubu 5 milyon TL, Sancak Grup 2 milyon TL, İstanbul Sanayi Odası, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ile BMC Otomotiv 1'er milyon TL bağışladı. Türkiye'de yüzbinlerce kişi de maaşlarını bağışladığını açıkladı. Maaşını bağışlayan isimlerden biri de Manisa Valisi Ahmet Deniz oldu. Deniz, "Kampanyaya 1 aylık maaşımı bağışlayarak destek oluyorum" dedi.