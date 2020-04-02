Türkiye’den İtalya ve İspanya’ya yardım eli

Türkiye, Başkan Erdoğan’ın talimatı ile salgının Avrupa’da en ağır darbeyi vurduğu İspanya ve İtalya’ya tıbbi yardımda bulundu.

Dünyada Kovid-19'dan en fazla etkilenen ülkelerden olan ve aynı zamanda salgının Avrupa'daki merkez üssü haline gelen İspanya ve İtalya'ya Türkiye'den yardım eli uzandı. Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki askeri fabrikalarda, dikimevleri ile Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nda, yerli ve milli imkanlarla üretilen, koruyucu önlem sağlayan maske ve kıyafet, antibakteriyel sıvı gibi binlerce tıbbi yardım malzemesi Etimesgut Askeri Havaalanı'nda askeri kargo uçağına yüklendi.

MEVLANA'NIN SÖZLERİ YER ALDI

Gönderilen malzemelerin yer aldığı sandıkların üzerinde İtalyanca ve İspanyolca, Mevlana'nın "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var" sözü ve "Türkiye'den İspanyol halkına sevgilerle" ifadesi yer aldı. Türkiye'nin gönderdiği yardımları taşıyan uçak, Ankara'dan ilk olarak İspanya'ya hareket etti. Uçak oradan da İtalya'ya gidecek. Milli Savunma Bakanlığı'nın twitter hesabından yapılan paylaşımda yardımların Başkan Erdoğan'ın talimatı ile yapıldığı da kaydedildi.



'Türk dostlara müteşekkiriz'

İtalya ve İspanya, Türkiye'ye gönderilen sağlık malzemeleri için teşekkür etti. İtalya'nın NATO Daimi Temsilciliği, "Türk dostlarımıza dayanışmalarından ötürü müteşekkiriz" mesajı paylaştı. İspanya'nın NATO Daimi Temsilciliği de, "Covid-19'la mücadelede de birlikteyiz" mesajıyla Türkiye'ye teşekkür etti.

Üzerinde Mevlana'nın sözlerinin yer aldığı yardım kolileri, Etimesgut Havalimanı'nda yüklendikleri kargo uçağıyla İspanya ve İtalya'ya gönderildi.