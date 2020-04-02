Vaka sayısında İzmir ikinci

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüsle mücadelede son durumla ilgili yaptığı açıklamada İzmir'in vaka sayısında İstanbul'dan sonra ikinci sırada olduğunu söyledi. Haberlerin artık eskiye benzemediğini kaydeden Koca, "Dünyanın her ülkesi bu savaşta ayrı bir cephe. Karşımızda sürekli hareket halinde olan, koyduğumuz sınırlarda zayıf noktaları tehdit eden bir düşman var. İnsanlık buna ilk kez tanık oluyor" dedi.

BİZİ GÜÇLÜ KILAN 3 UNSUR

Dayanışmanın izolasyonla gerçekleşebileceğini kaydeden Koca, "Mesafe koymak bizi güçlü kılıyor. Temas, mesafe ve izolasyon. Bu üç kelime hayati önemde. Eğer temel kural uygulanmazsa diğer tedbirler bizi koruyamaz. Tehdit herkes için ortak. Davranış ortak olmalıdır. Başaracağımızdan bir an bile şüphe duymuyorum. Bir yönüyle bu bir halk sağlığı savaşıdır. Hedefimiz en az can kaybıyla çıkmak, virüsü en erken kontrol altına almaktır. Şehirlerde hareketlilik ne kadar azalırsa o kadar hızlı galip geliriz. Son 24 saatte yapılan test sayısı 14 bin 396. Bugünkü vaka sayısı 2 bin 148. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 63" dedi. Konuşmasında 601 sağlıkçının virüse yakalandığını açıklayan Koca, gözyaşlarına hakim olamadı.