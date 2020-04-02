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Yargıtay üyesi üyeliğine seçildi

Yargıtay üyesi Basri Bağcı Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi

02.04.2020, 08:47

Yargıtay üyesi 'nın, üyeliğine seçilmesine ilişkin karar 'de yayımlandı. Başkan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Yargıtay üyesi Basri Bağcı, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi.

Yargıtay üyesi Basri Bağcı'nın, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Yargıtay üyesi Basri Bağcı, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi.

Yargıtay üyesi Basri Bağcı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 146 ve 147'nci maddeleri ile 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 6, 7 ve 10'uncu maddeleri gereğince Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen üç aday arasından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi.

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