Yurt dışındaki 98 Türk hayatını kaybetti

Korona virüs salgını kapsamında yurt dışındaki Türklerin durumu hakkında bilgi veren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 98 Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini söyledi. 50'den fazla ülkeden 20 binden fazla vatandaşımızın dönüşünün sağlandığını kaydeden Çavuşoğlu, "Şu anda diğer ülkelerde de 10 bin civarında Türk vatandaşı var. Tabii karantina şartlarını da göz önünde bulundurarak vatandaşlarımızı getirmeye devam edeceğiz. Getiremediklerimize de desteğimizi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.