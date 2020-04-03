14 farklı aşı ve ilaç projesi yürütülüyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, korona virüse karşı aşı çalışmalarıyla ilgili gerçekleştirilen sanal konferansta önemli açıklamalarda bulundu. Bilim insanlarının aşı ve ilaç geliştirmek için kolları sıvadığını kaydeden Varank, 14 farklı aşı-ilaç geliştirme projesi olduğunu belirterek, 40 kurumdan yüzlerce araştırmacının konuyla ilgili çalıştığını belirtti.

TÜBİTAK ÖNDERLİĞİNDE

Korona virüsle mücadele için çalışma yapan tüm işletmelerin bakanlık olarak yanında olduklarını belirten Varank, "Aşı ve ilaç araştırmalarına TÜBİTAK liderlik ediyor. Konuyla ilgili 40 kurumdan yüzlerce araştırmacı çalışıyor. Kovid-19 Platformu altında 7 aşı projesiyle kimyasal ve biyoteknolojik yöntemlerin uygulanacağı 7 ilaç geliştirme projesi yer alıyor. 14 farklı aşı-ilaç geliştirme projesi var. Bu tehdide karşı birlikte başarmaya kararlıyız. Ülkemizde aşı ve ilaç konusunda önemli yetkinlikler var. Çok hızlı netice alabileceğimiz yenilikçi yaklaşımlar belirlendi. Gerekirse bakanlığımızın tüm kaynaklarını bu iş için kullanmamızın önünde hiçbir engel yok. Bu süreçte emekçilerimizin işini kaybetmemesi, hanelerin gelir seviyesinin korunması kırmızı çizgimiz" ifadelerini kullandı.