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160 bulunan yunan bayraklı gemi karantinaya alındı

160 Türk bulunan yunan bayraklı gemi karantinaya alındı
Giriş Tarihi: 3.4.2020

Yunan bayraklı Eleftherios Venizelos adlı gemide mürettebatta korona semptomlarının görülmesinin ardından gemi karantinaya alındı. Türk şirketinden kiralandığı ifade edilen Yunan bandıralı Eleftherios Venizelos adlı gemide 120 kişide korona virüs tespit edilmesinin ardından Yunanistan'ın Pire Limanında karantina altına alındı. Gemideki mürettebatın 160'ının Türk olduğu ifade edilirken, 187 mürettebatın ise yabancı uyruklu olduğu öğrenildi.

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