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’de sağlık sistemi büyük çöküş yaşıyor

ABD’de sağlık sistemi büyük çöküş yaşıyor
Giriş Tarihi: 3.4.2020

ABD, son bir haftada korona virüsün yeni merkez üssü durumuna geldi. Ülkede vaka ve ölüm sayısı birden artış gösterirken, vaka sayısında İtalya neredeyse ikiye katlandı. Her geçen gün vaka sayısının artması, ülkedeki sağlık sistemini de çökme aşamasına getirdi. Chicago'da görev yapan Imaris Vera adlı hemşire, bulunduğu hastanede yetersiz maske ve ekipman nedeniyle kendini güvende hissetmediğini belirtti ve işini bırakmak zorunda kaldığını duyurdu. Hemşirenin sözleri, kısa sürede sosyal medyada da en çok paylaşılan son dakika haberleri arasında yer aldı.

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