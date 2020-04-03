Aydın’da 12 vaka 1 ölüm

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın illerdeki vaka ve ölü sayılarını açıklamasıyla birlikte Aydın'da 12 vakanın ve korona virüsten hayatını kaybeden 1 kişi olduğu ortaya çıktı. Ege Bölgesi'nde en az vaka Aydın'da görülürken Vali Yavuz Selim Köşger'den dikkat çeken bir uyarı geldi. Köşger, herkesin kendini hastaymış gibi kısıtlarsa kritik eşikte salgının kontrol altına alınacağını söyledi.

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