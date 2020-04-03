Başkan Erdoğan'dan kritik telefon görüşmesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüştü. Erdoğan-Michel görüşmesinde, Kovid-19 ile mücadelede iş birliği başta olmak üzere, Türkiye-AB ilişkileri ve bölgesel meseleler ele alındı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
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Görüşmede, Kovid-19 ile mücadelede işbirliği başta olmak üzere Türkiye-AB ilişkileri ve bölgesel meseleler ele alındı.
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