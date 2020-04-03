Başkanlara Kovid-19 talimatları

Başkan Erdoğan, videokonferans ile belediye başkanlarına seslendiği konuşmada belediyelerin korona virüsle mücadele için yapması gerekenlerle ilgili talimatlar verdi.

Erdoğan, özetle şunları söyledi: Toplu taşıma alanları, pazar yerlerinin temizliklerini aksatmamalıyız. Sokakların temizliğine hassasiyet gösterelim. Maske dağıtımını artıralım. Belediyelerimize büyük görevler düşüyor. Gıda ve temizlik ürünlerini vatandaşa ulaştırma noktasında titiz davranmalıyız. Evinde tenceresi kaynamayan her vatandaşıın vebali sizler üzerinedir.

İLLER BANKASI'NDAN KAYNAK

Sizlere İller Bankası'ndan ek kaynak sağladık. Milletimiz göz boyamaya çalışanla halis niyetle çalışanın ayrımını böyle dönemlerde daha iyi yapar. Tarihi bir felaketin yaşandığı şu dönemde birçok ülkeye kıyasla iyi bir yerdeyiz. Türkiye bu salgını yenecek güce ve kapasiteye sahiptir. Bu süreçte mücadelemizi sekteye uğratacak en önemli sorun karamsarlıktır. Dayanışma yerine ayrışma içinde olanlara izin vermeyeceğiz. Gün ortak düşmana karşı birleşme günüdür. Umut yerine karamsarlık pompalayanları milletimiz asla affetmeyecektir.