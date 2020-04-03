Fırat’ın doğusunda sosyal mesafeli kara devriyesi

Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus askerlerinin Fırat'ın doğusundaki 38'inci kara devriyesini icra ettiğini duyurdu. Bakanlığın resmi Twitter hesabından devriye çalışmalarına ilişkin yapılan paylaşımda, "Türk ve Rus askeri unsurlarının Fırat'ın doğusundaki 38'inci kara devriyesi Kovid-19'a karşı alınan tedbirler çerçevesinde maske ile korunarak ve sosyal mesafe kuralı uygulanarak icra edildi" denildi.