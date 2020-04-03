Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus askerlerinin Fırat'ın doğusundaki 38'inci kara devriyesini icra ettiğini duyurdu. Bakanlığın resmi Twitter hesabından devriye çalışmalarına ilişkin yapılan paylaşımda, "Türk ve Rus askeri unsurlarının Fırat'ın doğusundaki 38'inci kara devriyesi Kovid-19'a karşı alınan tedbirler çerçevesinde maske ile korunarak ve sosyal mesafe kuralı uygulanarak icra edildi" denildi.
Fırat’ın doğusunda sosyal mesafeli kara devriyesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.