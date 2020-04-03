İtalya’da ilk korona cinayeti

Korona salgınının dünya genelinde en sert etkilediği ülkelerin başında gelen İtalya'da virüs yüzünden ilk cinayet işlendi. Antonio De Pace isimli erkek hemşire, doktor olan ve hastanede korona virüsü ile mücadele eden kız arkadaşı Lorena Quaranta'yı öldürdü.

İNTİHAR ETMEYE ÇALIŞMIŞ

28 yaşındaki hemşire, polisi arayarak cinayeti itiraf etti. 27 yaşındaki Quaranta'nın cansız bedenini evde bulan polis, De Pace'nin de bileğinde kesikler olduğunu ve intihar etmeye çalıştığını duyurdu. Sorguya alınan De Pace, "Onu öldürdüm çünkü bana korona virüs bulaştırdı" dedi.