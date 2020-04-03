  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem İtalya’da ilk korona cinayeti

’da ilk korona cinayeti

İtalya’da ilk korona cinayeti
Giriş Tarihi: 3.4.2020

Korona salgınının dünya genelinde en sert etkilediği ülkelerin başında gelen İtalya'da virüs yüzünden ilk cinayet işlendi. Antonio De Pace isimli erkek hemşire, doktor olan ve hastanede korona virüsü ile mücadele eden kız arkadaşı Lorena Quaranta'yı öldürdü.

İNTİHAR ETMEYE ÇALIŞMIŞ
28 yaşındaki hemşire, polisi arayarak cinayeti itiraf etti. 27 yaşındaki Quaranta'nın cansız bedenini evde bulan polis, De Pace'nin de bileğinde kesikler olduğunu ve intihar etmeye çalıştığını duyurdu. Sorguya alınan De Pace, "Onu öldürdüm çünkü bana korona virüs bulaştırdı" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İtalya’da ilk korona cinayeti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA