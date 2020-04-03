Kara gün dostu Türkiye

Başkan Erdoğan, önceki gün Türkiye tarafından tıbbi yardım malzemesi ulaştırılan İspanya ve İtalya’nın Başbakanlarına mektup gönderdi. Erdoğan’ın “Dost kara günde belli olur” atasözünü hatırlattığı mektupta dostluğun nişanesi olarak yardım malzemesi gönderildiği kaydedildi. Ayrıca iki ülkeden de yapılan destekle ilgili Türkiye’ye birçok teşekkür mesajı geldi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Türkiye tarafından tıbbi yardım malzemesi ulaştırılan İtalya'nın Başbakanı Giuseppe Conte ve İspanya'nın Başbakanı Pedro Sanchez Perez-Castejon'a mektup gönderdi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan'ın İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'ye gönderdiği mektupta, şu ifadeler aldı:

DOSTLUĞUMUZUN NİŞANESİ

"Sayın Başbakan, Değerli Dostum, Dostumuz ve müttefikimiz İtalya, milli yas ilan ettiğiniz bir günde mateminizi paylaşıyor, bu tür acıların bir daha tekerrür etmemesini temenni ediyorum. Dostluğun nişanesi olarak, geçtiğimiz günlerde Türk Kızılayı aracılığıyla İtalya'ya yardım malzemesi göndermiştik. NATO'nun Avrupa- Atlantik Afet Mukabele Eşgüdüm Merkezi aracılığıyla iletmiş bulunduğunuz yardım çağrınıza cevaben de askeri kanallarımızdan ilave malzeme sevk ediyoruz. Ayrıca, salgınla mücadelede İtalya'nın acil ihtiyaç duyduğu tıbbi malzemelerin ülkemizden ihracatı konusunda, elimizden gelen tüm kolaylığı sergiledik. Türkiye, kara gün dostu olduğunu gösterirken, maalesef İtalyan basınında tıbbi malzemelere el konduğunu ileri süren mesnetsiz haberlere de rastladık. Bu konuda yapılan sağduyulu açıklamalardan memnuniyet duyduk. Sayın Başbakan, sağlıklı günlerde görüşmeyi temenni ediyorum."

Madrid'in Torrejon de Ardoz askeri hava üssüne inen Türk Hava Kuvvetlerine ait A400M askeri kargo uçağından İspanyol yetkililer tarafından teslim alınan malzemeler, ihtiyaç duyulan bölgelere sevk edildi.

TÜM KOLAYLIĞI YAPIYORUZ

Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez Perez-Castejon'a gönderdiği mektupta ise şunları kaydetti: "Sayın Başbakan, Değerli Dostum, Temennimiz, dost İspanya halkının bu felaketi de en kısa sürede ve en az zararla atlatması, yeniden refah, huzur ve esenlik dolu günlere geri dönebilmesidir. Türkçemizde 'Dost kara günde belli olur' diye bir atasözümüz var. Bu anlayışla yardım çağrınıza cevaben, Hava Kuvvetlerimize ait bir uçakla ülkenize tıbbi yardım malzemesinin intikalini sağlıyoruz. Avrupa Birliği'nin dahi engeller koyduğu bir ortamda, ihtiyaç duyduğunuz tıbbi malzemelerin ülkemizden ihracatı konusunda elimizden gelen tüm kolaylığı sergiliyoruz. Yaşadığımız zorlu dönemi geride bıraktıktan sonra sizi ülkemize bekliyorum." Türkiye'nin tıbbi yardımda bulunduğu ülkelerin arasında Kırgızistan, Çin, İran ve Romanya da bulunuyor.



TEŞEKKÜR YAĞMURU

Türkiye'nin korona virüsle en büyük mücadelenin verildiği İtalya ve İspanya'ya ulaştırdığı yardımlarla ilgili Türkiye'ye yoğun teşekkür mesajları geldi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, TSK'nın İtalya ve İspanya'ya sağlık malzemesi göndermesinin ittifak dayanışmasının açık bir göstergesi olduğunu belirterek, "NATO müttefiklerimizin birbirine destek sağlamasından gurur duyuyorum" değerlendirmesinde bulundu.



İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya da Twitter'dan, MSB ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu etiketleyerek Türkiye'ye teşekkür etti. Çavuşoğlu da mevkidaşına, "Dostlar bugünler içindir. Müttefikimiz İspanya'ya selamlar" ifadelerini kullanarak cevap verdi. İspanya Genelkurmay Başkanı Miguel Angel Villarroya da, müttefikleri Türkiye'ye teşekkür ettiklerini söyledi. İspanya Savunma Politikaları Genel Müdürü Tümgeneral Figuero, "Türk halkı, İspanyol halkıyla dayanışma gösterdi. Minnettarız, teşekkür ederim" ifadesini kullandı.