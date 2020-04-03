Korona’dan can kaybımız 356’ya çıktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüsle ilgili rakamları duyurdu. Türkiye'nin günlük korona virüs tablosunu Twitter'dan paylaşan Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Toplam vaka sayısı 18 bin 135, toplam hayatını kaybedenlerin sayısı 356'ya yükseldi" dedi. Son verilere göre, test sayısı 18 bin 757, tanı konulan vaka sayısı 2 bin 456, vefat eden kişi sayısı 79 oldu. Toplam vaka sayısı 18 bin 135'e, toplam iyileşen hasta sayısı ise 415'e çıktı.



TEST ARTTI VAKA AZALDI

Rakamları değerlendiren Bakan Koca, "Test sayımız önceki güne göre 4 binin üzerinde artış gösterdi. Artan test sayısına oranla, pozitif vaka sayımız ise azaldı. İyileşen 82 yeni hastamız var. Son 24 saat içinde kaybettiğimiz hastaların yüzde 82'sinin 60 yaşını aşmış kişiler olması dikkat çekicidir" ifadelerini kullandı.