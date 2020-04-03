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sözleşmeli öğretmen atama kontenjan listesi ile atama takvimini yayımladı

MEB sözleşmeli öğretmen atama kontenjan listesi ile atama takvimini yayımladı

03.04.2020, 18:44

, sözleşmeli öğretmen kadroları için 'da ön başvuru alacak, sözlü sınavı 'da yapacak, atama sonuçları 8 'de açıklanacak.

MEB, haziran ayında yapılacak sözleşmeli öğretmen atama kontenjan listesi ile atama takvimini http://personel.meb.gov.tr internet adresinden yayımladı.

İŞTE TARİHLER

MEB tarafından yayımlanan listeye göre 60 branşta toplam 19 bin 910 öğretmen ataması gerçekleştirilecek. Ön başvurular 1-12 Haziran 2020 tarihleri arasında yapılacak.

Adayların sözlü sınava alınacağı merkezler 22 Haziran'da ilan edilecek. Sözlü sınav 6-25 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

Atama sonuçları 8 Eylül'de açıklanacak.

60 branşta ataması yapılacak olan 19 bin 910 öğretmenin listesini aşağıda görebilirsiniz.

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