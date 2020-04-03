  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Merkez Bankası 100 milyonla katıldı

Merkez 100 milyonla katıldı

Merkez Bankası 100 milyonla katıldı
Giriş Tarihi: 3.4.2020

Korona virüsü salgınının etkilerini azaltmak için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 aylık maaşını vererek başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na bir destek de Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndan geldi. Merkez Bankası'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Merkez Bankası olarak #BizBizeYeterizTürkiyem Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 milyon lira ile katılıyoruz" ifadelerine yer verildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Merkez Bankası 100 milyonla katıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA