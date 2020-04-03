Merkez Bankası 100 milyonla katıldı

Korona virüsü salgınının etkilerini azaltmak için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 aylık maaşını vererek başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na bir destek de Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndan geldi. Merkez Bankası'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Merkez Bankası olarak #BizBizeYeterizTürkiyem Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 milyon lira ile katılıyoruz" ifadelerine yer verildi.