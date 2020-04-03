Prof. Cemil Taşçıoğlu toprağa verildi

Korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşçıoğlu son yolculuğuna uğurlandı. 67 yaşındaki Taşçıoğlu için Nakkaştepe Mezarlığı'nda korona virüs tedbirleri kapsamında maskeli ve sosyal mesafe korunarak cenaze namazı kılındı. Cenazeye oğlu Onur Taşçıoğlu, ailesi ve yakınları katıldı. Defin işlemleri de özel kıyafet giyen görevliler tarafından yapıldı.

OĞLU KAŞKOLUNU BAĞLADI

Öte yandan kaşkol merakıyla tanınan Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu cenaze namazında taktığı kaşkolu, babasının mezarına bağladı.