‘Sırf siyaset yapacağım diye bu işlere girilmez

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun'un 29 Mart Pazar günü 62 No'lu Kağıthane-Kabataş hattında çalışan 34 EH 8524 plakalı İETT otobüsüne Fazilet Durağı'ndan 47 vatandaşın bindiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.



Bakanlığın konuyla ilgili soruşturma başlattığını ve Kent Güvenlik Sistemi'nden 29, 22 ve 15 tarihlerinde otobüslere kimlerin bindiğinin incelendiğini söyleyen Bakan Soylu, "Kendi yöneticilerini de zorda bırakan tipler var. Bunlardan sakınmak lazım. O insanlara karşı da kusur işlendi. Üç kuruş siyaset yapacağım diye bu işlerin içerisinde bulunmamak lazım diye düşünüyorum" dedi. Soylu, konunun yargıda olduğunu, toplumu germek isteyenlerin tespit edileceğini söyledi.