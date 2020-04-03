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Haberler Gündem TUS yerleştirme sonuçları açıklandı

yerleştirme sonuçları açıklandı

TUS yerleştirme sonuçları açıklandı

03.04.2020, 15:22

Son dakika haberleri... Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı () birinci dönem yerleştirme sonuçları açıklandı. TUS sonucu öğrenme ekranı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, TUS birinci dönem tercihleri 25-31 Mart'ta alındı. Bu kapsamda, tercihleri alınan adayların yerleştirme işlemleri tamamlandı.

'2020-TUS 1. DÖNEM YERLEŞTİRME SONUÇLARI' İÇİN TIKLAYIN

Adaylar, sonuçlara ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.

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