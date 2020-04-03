TUS yerleştirme sonuçları açıklandı

Son dakika haberleri... Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) birinci dönem yerleştirme sonuçları açıklandı. TUS sonucu öğrenme ekranı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, TUS birinci dönem tercihleri 25-31 Mart'ta alındı. Bu kapsamda, tercihleri alınan adayların yerleştirme işlemleri tamamlandı.
'2020-TUS 1. DÖNEM YERLEŞTİRME SONUÇLARI' İÇİN TIKLAYIN
Adaylar, sonuçlara ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.
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